Massaal afscheid van oud-renner Walter Boucquet 19 februari 2018

De Sint-Amandskerk liep zaterdagavond volledig vol voor het afscheid van Walter Boucquet. De naar Ingelmunster uitgeweken Meulebekenaar overleed op 10 februari op 76-jarige leeftijd. Boucquet maakte in de jaren '60 furore als wielrenner bij onder meer Flandria-Faema, Flandria-Romeo, Mann Grundig en Novy. Hij won onder meer een rit in de Ronde van Italië en de Grote Landenprijs.





Uit een afscheidsbrief die zijn echtgenote Suzanne Hoedt tijdens de begrafenisplechtigheid liet voorlezen bleek dat de koers Walter, die na z'n actieve carrière zeer betrokken was bij de Mandelfietsers, z'n lust en leven was.





"Het vlasbedrijf van z'n ouders was z'n ding niet. Hij wou fietsen. En zo geschiedde", klonk het. "Walter was een zeer goed coureur en in 1963 werd bij beroepsrenner. Toen al toonde hij z'n groot hart door al z'n reservetubes weg te geven aan vrienden tot hij er zelf geen meer had. Mocht het van Lomme Driessens (voormalig ploegleider nvdr.) afgehangen hebben, dan was Walter een tweede Van Looy geworden. Maar Walter luisterde niet altijd en wou ook wat van het leven genieten. Op z'n 30ste stopte hij als prof. Het hoefde niet meer." (CDR)