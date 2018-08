Manege herdenkt Groote Oorlog 21 augustus 2018

Manege Tiliahof in de Bruggestraat houdt komende zondag zijn jaarlijkse opendeurdag. Iedereen kan er met de werking kennismaken. Om 10.30 uur is er een paardenwijding, gevolgd door een receptie. 's Middags kan iedereen biefstuk-friet eten. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 10 euro. In de namiddag is er een demonstratie. Alles zal draaien rond het thema 'In Vlaamsche Velden' en zal verwijzen naar de bevrijding. Vooraf inschrijven voor het eten gebeurt via tiliahof@telenet.be. (VDI)