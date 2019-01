Man vlucht na ongeval, met afgebroken slagboom in zijn voorruit Na zoveelste veroordeling nu 5,5 maanden rijverbod, volgende keer levenslang Hans Verbeke

21 januari 2019

18u37 0 Ingelmunster Als Peter D. (48) uit Ingelmunster nog eens voor de politierechter in Kortrijk moet verschijnen, dan wacht hem een levenslang rijverbod. Dat beloofde de rechter hem gisteren stellig, nadat hij de man tot 5,5 maanden rijverbod en net geen 3.000 euro boete had veroordeeld. D. kreeg die straf voor onder meer een wel heel bizar ongeval aan een overweg in zijn gemeente.

Twee voor de prijs van één, leek het op de politierechtbank in Kortrijk voor Peter D. uit Ingelmunster. De 48-jarige man moest er zich verantwoorden in twee verschillende dossiers. Het eerste was dat waarbij hij aan het station in Ingelmunster eerst door het rode licht reed en vervolgens ook pardoes door de neergelaten slagboom. De Ingelmunsternaar had geluk dat de trein er net nog niet aankwam. De slagboom brak af en belandde in de voorruit van zijn wagen. Dat belette D. niet om vluchtmisdrijf te plegen. Hij stopte wat verderop, verwijderde het stuk slagboom, gooide het aan de kant en reed verder. Daarna ging hij zijn wagen verstoppen achter een garagebox. De politie kwam hem echter snel op het spoor. In en rond zijn auto lagen lege blikken bier. De reeks inbreuken leverden hem maandag 3,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete op. De straf ligt zo hoog omdat D. ook in het verleden al werd veroordeeld voor vluchtmisdrijf.

Dronken en bijna gebotst met politiecombi

In een tweede dossier stond D. terecht omdat hij gesnapt was met maar liefst 2,2 pro mille alcohol in het bloed. Hij trok de aandacht van een politiepatrouille toen hij plots op het vak van de tegenliggers reed en zo recht op de combi afstevende. Het kwam gelukkig niet tot een botsing maar D. werd wel aan de kant gezet. De man moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Voor de inbreuken die hij toen beging, bedacht de politierechter hem met nog eens twee maanden rijverbod. Als hij op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst geneeskundige en psychologische proeven doorstaan. D. moet ook zijn theoretische rijexamen overdoen. “Maar ik geef u nu al op een briefje dat ik u een levenslang rijverbod zal geven, als u hier ooit nog eens op het beklaagdenbankje zit”, sprak de politierechter.