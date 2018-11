Man stuurt seksueel getinte berichten aan minderjarige 27 november 2018

Twee mannen van 51 en 31 jaar uit Kortrijk en Ingelmunster riskeren 36 maanden en een jaar celstraf voor de aanranding van de eerbaarheid van een 15-jarig meisje. De feiten dateren van 2014, toen de onderzoeksrechter de telefoon van de beklaagden had afgeluisterd in een drugzaak. Zo stootten de onderzoekers op de feiten van aanranding. Juanito B. wou toen afspreken met een 15-jarig meisje na seksueel getinte berichten te hebben uitgewisseld. Toen hij niet op de afspraak kon zijn, liet hij zijn kompaan Ali O. afspreken met het meisje. Er zouden seksuele handelingen gebeurd zijn en een naaktfoto genomen zijn. Het meisje stelde zich geen burgerlijke partij en erkende in een politieverhoor dat ze zich toen af en toe prostitueerde uit geldnood. "Ik heb alleen gebeld met dat meisje, er is nooit fysiek contact geweest", verdedigde Ali O. zich. "Het is alleen bij fantaseren aan de telefoon gebleven. Maar het was wel dom en ik was onder invloed van alcohol en drugs." Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Vonnis op 10 december. (AHK)