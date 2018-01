Man ontkent slagen in club Verso 02u38 0

Een 32-jarige man uit Kortrijk moest zich op de rechtbank verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een andere man in club Verso in Ingelmunster op 26 juli 2015. Het slachtoffer kreeg een klap tegen het oor, waardoor hij blijvende gehoorschade opliep. Beklaagde Redouan D. ontkent de man te hebben geslagen. "Ik stapte op een meisje af die ik kende", verdedigde de man zich. "We hadden een kort gesprek waarna haar vriend ons kort daarna vervoegde. Blijkbaar was hij jaloers en gaf mij een duw. Daarna gooide hij ook met drank naar mij, maar ik kon dat ontwijken. Een man achter mij kreeg daardoor de drank op zich. Daarna heeft die man het slachtoffer geslagen, niet ik." Redouan D. riskeert vijf maanden cel en een boete van 600 euro. Vonnis op 5 februari. (AHK)