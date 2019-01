Man minimaliseert partnergeweld: “moet ik daarvoor de cel in?” LSI

23 januari 2019

15u57

Bron: LSI 0 Ingelmunster Een 69-jarige man uit Ingelmunster toonde zich niet bepaald berouwvol, toen hij zich woensdag voor de rechter in Kortrijk moest verantwoorden voor partnergeweld. “Het was gewoon een discussie.”

Op 19 februari 2018 belde het slachtoffer de politie omdat Noël V. haar bij het haar had gegrepen, had gekrabd en geknepen en haar hoofd tegen de muur had geslagen.

Het bleek niet de eerste keer te zijn dat ze het slachtoffer werd van V. In september 2017 gooide hij haar tegen de dressoirkast waardoor ze drie dagen in het ziekenhuis belandde.

Genoeg voor het openbaar ministerie om een effectieve celstraf van vier maanden en een boete van 800 te vorderen. Maar V. bleek niet onder de indruk. “Er was een discussie met een beetje handgemeen, ja”, klonk het. “Moet ik daarvoor in de cel vliegen? Die duw tegen de dressoirkast? Ja, de kast zal in haar weg gestaan hebben zeker.”

Opmerkelijk genoeg nam zijn vriendin het ook voor hem op. Ze stelde zich geen burgerlijke partij en vroeg geen schadevergoeding. “Alles is nu goed, hij heeft tegen mij gezegd dat het hem speet en we kunnen er goed over praten. Bij mijn vroegere partner was ik pas echt slachtoffer van geweld. En hij kwam er met de gunst van de opschorting vanaf. Waarom zou dat nu ook niet kunnen? Het geweld was veel minder erg.”

Op aanwijzen van zijn vriendin vroeg V. opschorting. Daar ging het openbaar ministerie echter niet mee akkoord. Afwachten wat de rechter op 6 februari zal beslissen.