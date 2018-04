Man (54) slaat stiefzoon met vishengel 12 april 2018

Een 54-jarige man uit Ingelmunster riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij zijn stiefzoon op het hoofd sloeg met zijn vishengel.





Dat was niet de enige keer dat Dirk D. agressief uit de hoek kwam tegenover zijn stiefzoon. In augustus 2017 ontstond een discussie tussen Dirk en zijn partner.





Dirk D. (54) greep de jongeman bij de kraag. Toen de vriendin van de stiefzoon tussenbeide wou komen, greep hij ook haar bij de keel. De jongedame was na de feiten vier dagen arbeidsongeschikt. Ondertussen verhuisden de stiefzoon en zijn vriendin naar een andere woning.





"Het zijn allemaal valse beschuldigingen aan mijn adres", zei de man tegen de rechter. "Ze moeten mij allemaal met rust laten." Vonnis op 9 mei. (AHK)