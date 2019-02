Lucie Vanderper tijdelijk directeur van gemeenteschool De Wingerd Juf vervangt vorige directeur na ‘interne strubbelingen’ VDI

20 februari 2019

15u49

Bron: VDI 0 Ingelmunster Na het eerder aangekondigde vertrek van Lieven Dejonckheere als directeur van gemeenteschool De Wingerd heeft het schoolteam Lucie Vanderper voorgedragen als opvolger. Na de krokusvakantie wordt zij waarnemend directeur.

Lieven Dejonckheere kondigde begin deze week na ‘interne strubbelingen’ zijn vertrek aan. Waar ze precies over gingen werd niet gecommuniceerd. Het schoolteam kreeg de kans om zelf iemand voor te dragen om het directeurschap tot het einde van het schooljaar op te nemen. Het team stelde juf Lucie van het zesde leerjaar voor.

“Gerust hart”

“Ik ben heel blij dat er een interne kandidaat werd aangesteld. Dat juf Lucie de fakkel overneemt stelt me gerust”, vertelt Lieven Dejonckheere. “We zaten reeds voor veel dossiers op dezelfde golflengte en qua visie sluiten we nauw bij elkaar aan. Ik kan dan ook met een gerust hart de deur van De Wingerd achter mij sluiten en mijn nieuwe uitdaging aangaan. De continuïteit is gegarandeerd. Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst is weggelegd voor De Wingerd met zo’n krachtige dame aan het roer.”

Om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, is er volgende week een inloopweek voorzien waarbij Lucie samen met Lieven alle taken en uitdagingen in kaart brengt. Lucie Vanderper ziet de nieuwe uitdaging helemaal zitten: “Ik heb beslist om de functie van waarnemend directeur op te nemen en heb het volste vertrouwen in mijn team. Het zijn stuk voor stuk talenten en warme vakmensen die staan voor de toekomst van De Wingerd. Een team met pit en karakter. Samen bundelen we de krachten en varen we één koers vooruit. Meer dan ooit zijn we gemotiveerd om verder uit te bouwen met wat we begonnen waren.”

Krachtig signaal

Het gemeentebestuur is blij dat er snel een oplossing komt na het vertrek van Lieven. “Het team schoot onmiddellijk in actie en nam hun verantwoordelijkheid. En zo hoort het ook. Een krachtig signaal van een gedreven en veerkrachtige ploeg. Het gemeentebestuur staat pal achter de keuze voor mevrouw Vanderper en we zijn er van overtuigd dat ze de juiste persoon op de juiste plaats is. We wensen haar dan ook bijzonder veel succes en zullen vanuit het beleid én de administratie alle mogelijke steun leveren”, aldus burgemeester Kurt Windels en schepen voor onderwijs Martine Verhamme.