Lichtjeswandeling rond dementie 21 februari 2018

De Misthoorn, een dienst die mensen helpt rond alles wat met dementie te maken heeft, organiseert op donderdag 22 februari een lichtjeswandeling door Ingelmunster. Voor, door en samen met mensen met dementie. De wandeling van 2,5 kilometer start vanuit het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat en duurt zo'n anderhalf uur. Ze is ook rolstoeltoegankelijk. Je kiest zelf op welke tijdstippen je vertrekt: 17.30, 17.45, 18, 18.15 of 18.30 uur. Onderweg hou je halt aan acht stopplaatsen waar je door middel van poëzie, muziek en kunst info over dementie krijgt. Licht staat centraal en dus wandelt iedere groep met een begeleider die een lichtlantaarn draagt. Langs het parcours roept de organisatie alle inwoners op om de kaarsen die ze hen bezorgden aan te steken en buiten te zetten.





Deelnemen kan door kaarten te kopen in het Maria Rustoord, de bib of het Sociaal Huis. Kostprijs: 5 euro. Kinderen tussen 2 en 6 jaar betalen slechts 3 euro. In ruil krijg je een frisdrank, warme drank en een pannenkoek. (VDI)