Leerlingen VTI helpen bij restauratie en reconstructie kasteelmuur 25 januari 2018

02u38 0

2,5 jaar nadat het beschermde Kasteel van Ingelmunster in zijn oude glorie werd hersteld na een zware brand in 2001, wordt nu ook het exterieur aangepakt. Tegen eind maart wordt de kasteelmuur rond het domein deels gerestaureerd en deels gereconstrueerd. De werken gebeuren door Group Monument en acht leerlingen van het zevende specialisatiejaar van het Izegemse VTI.





"Eén dag per week komen onze leerlingen een handje helpen", vertelt Luc Vanderheeren, technisch adviseur van de afdeling bouw van het VTI.





"Unieke kans"

"Dit is voor hen een unieke kans want het gaat om het realiseren van historisch metselwerk, het in de oorspronkelijke staat herstellen van bouwkundig erfgoed. Op deze manier tonen we ook dat een goeie samenwerking tussen de industrie en scholen onmisbaar is en dat de bouwsector garant staat voor veelzijdigdheid." De leerlingen zelf zijn enorm gemotiveerd om het karwei zo goed mogelijk te klaren. "Het is super dat we van Groep Monument het vertrouwen krijgen om bij een dergelijke opdracht te helpen", reageert leerling Jari Van Huffel. "We dachten aanvankelijk dat dit een makkelijk werk zou zijn want er wordt gemetseld zonder metselaarsdraad en met kalkcement om een zo authentiek mogelijk eindresultaat te krijgen, maar het is toch niet zo evident maar wel bijzonder leerrijk." (CDR)