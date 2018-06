Leerlingen leven zich uit op springkastelen 27 juni 2018

02u27 0

De kinderen van de Regenboogschool mochten gisteren voor het eerst de vijf springkastelen testen die ze met de wedstrijd 'Oog voor lekkers' van het Vlaams Instituut Gezond Leven gewonnen hebben. Ze mogen nog tot en met morgen uit de bol gaan op hun eigen springkastelenfestival. "We daagden de leerlingen uit om twaalf opdrachten tot een goed eind te brengen", vertelt directrice Evy Becquart. "Alle opdrachten gingen over melk en gezonde voeding. Onze school behoort tot het kransje van tien winnaars. Naast de springkastelen deze week krijgen we volgend schooljaar ook dertig weken lang één dag per week een gratis stuk fruit voor elke leerling." (VDI)