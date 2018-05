Lancering digitaal meldpunt 15 mei 2018

Met 'MeldING8770' heeft de gemeente een eigen digitaal meldpunt in het leven geroepen. "Dagelijks melden mensen ons zaken in verband met losliggende stoeptegels, geurhinder, zwerfvuil, kapotte vlaggen, enz..", aldus burgemeester Kurt Windels. "Om ervoor te zorgen dat deze meldingen voortaan op dezelfde manier worden behandeld lanceren we dit digitale meldpunt. Alles doorgeven kan voortaan via www.melding8770.be. Je voegt er eventueel een foto aan toe en kan op een kaart aanduiden waar het probleem zich situeert." (VDI)