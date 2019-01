Labadoux strikt The Rumjacks VDI

15 januari 2019

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het Labadoux-festival heeft enkele nieuwe namen aan de affiche toegevoegd.

Op vrijdag 3 mei kun je om 18.30 uur gaan kijken naar het gedurfde project van Dries Vanhaute in de Club en om 20.15 uur bijten De Nieuwe Lichting-winnaars Portland in de pubtent de spits af. Om 23.45 uur kun je in de pubtent nog gaan kijken naar Appelblauwzjigroen, nieuw ontluikend talent uit Ingelmunster en dat in sappig West-Vlaams.

Op zaterdag 4 mei om 17 uur kun je de Australische band The Rumjacks aan het werk zien in de concerttent. Diezelfde dag is er de scheurende bluesrock van topgitarist Ben Poole, om 16 uur in de pubtent. Om 18.15 uur is er op dezelfde locatie de heerlijke Balkan van Bernard Orchestar, gevolgd door de bruisende Keltische rock van Kalffa.

Op zondag – traditioneel familiedag - is er om 13 uur een hilarische voorstelling van Amanda & The Whoopies in de concerttent. The Antler King zwaait om 16.30 uur de plak in de Club. Om 17 uur is het daar de beurt aan de Ierse groep The High Kings.

Ondertussen staat ook het uurschema online. Zo zijn de eerder bekend gemaakte headliners K’s Choice en Arsenal op vrijdag om respectievelijk 21.15 en 23.30 uur te zien in de Concerttent en begint de zondag om 11 uur vrolijk met een concert van Kapitein Winokio in de concerttent.

Meer info en tickets op www.labadoux.be.