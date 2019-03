Labadoux maakt ‘bloeiende’ kunst VDI

07 maart 2019

16u03

Bron: VDI 1 Ingelmunster Het Labadoux-festival zet zich al enkele jaren in met een kunstproject waarbij het sociaal zwakkere groepen betrekt. De voorbije jaren ontstond zo kunst met lusters, kerkstoelen en kaders. Dit keer maken ze één groot kunstwerk.

“Al enkele jaren willen we de festivalweide toegankelijker maken voor mensen met een fysische of mentale beperking, met psychische of sociale problemen of mensen met (vroeg)dementie of op de vlucht”, legt organisator Carl Windels uit. “We doen dat met een creatief project waarbij verschillende kunst- en werkvormen met een sociale insteek gecombineerd worden. Dat doen we door met specifieke doelgroepen samen te werken, die elk met hun eigen talenten en bijzondere stijl een kunstwerk maken.”

Dit jaar koos de organisatie voor het thema ‘Labadoux Bloeit’. “We willen de potgrond zijn waarin kwetsbare mensen kunnen groeien in talenten”, gaat Carl verder. “Daarom bieden we hen de kans open te bloeien in het kader van het festival. Daar zal iedereen hun creativiteit kunnen bewonderen. Het resultaat wordt een verrassend groot kunstwerk dat je op 3, 4 en 5 mei tijdens het festival kunt bezichtigen.”