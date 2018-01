Labadoux lost nieuwe namen 22 januari 2018

Naast eerder geloste kleppers als Bart Peeters, Yevgueni en The Chieftains pakt Labadoux nu ook uit met enkele kleinere nieuwe namen. Tijdens de dertigste editie van het festival van 4 tot en met 6 mei kan je er oa. de lekker gestoorde Portugese band Kumpania Algazarra aan het werk zien. Ook DJ Bobalicious is van de partij, net als folkgroep Old Salt, de Amerikaanse groep Birds of Chicago, de Vlaamse singer-songwriter Verlin, de Franse chansongroep Isabelle et Les Jeans en de Izegemse Bob Dylan-covergroep Bob Who. Prijken ook nog op de affiche: blueswonder Tiny Legs Tim, Schotse folkband Eddie and Luc, de Canadese folk van Savannah, King Dalton, BandAdriatica en Celkilt. Meer info: www.labadoux.be. (VDI)