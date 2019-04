Labadoux investeert in meer comfort: ruimere pubtent en ‘Peloeze’, kinderzone in nieuw kleedje en groot scherm op terrein 31ste editie met kleppers als K's Choice, Ertebrekers en Arsenal Valentijn Dumoulein

05 april 2019

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Ingelmunster Labadoux heeft voor de 31ste editie heel wat kleppers op de affiche, van Absynthe Minded en K’s Choice tot Arsenal en Ertebrekers. De voorverkoop loopt dan ook vlotjes en dus neemt de organisatie een aantal maatregelen om het festival nog comfortabeler te laten verlopen. Zo ondergaat de pubtent een metamorfose, zal de kinderzone er anders uitzien en komt er een groot scherm op het terrein.

“Onze concerttent hebben we vorig jaar vergroot en die blijft deze keer even groot, maar zal meer in- en uitgangen krijgen”, zegt festivalorganisator Carl Windels. “Zeker op vrijdag verwachten we een grote volkstoeloop met kleppers als K’s Choice en Arsenal. Dat vertaalt zich nu al in een vlotte voorverkoop en daar willen we op anticiperen. We gaan ook voor het eerst een groot scherm aan de ingang van de concerttent zetten zodat mensen buiten ook alles perfect kunnen volgen.”

Muziek centraal

In de pubtent zal drinken voortaan niet meer centraal staan. De toog wordt ingekort en de focus zal meer op muziek liggen. “Onze nieuwe programmatoren komen met steeds straffere dingen aanzetten en niet alle toppers kunnen in de concerttent terecht”, verklaart Carl. “Denk maar aan bands als Portland of The Sidh. Daarom gaan de pubtent opwaarderen en een beetje vergroten. De muziek zal er de bovenhand nemen. Vroeger was dat al eens wat moeilijker door geroezemoes, terwijl we ook in die tent voortaan voor een optimale concertbeleving gaan. Ter compensatie maken we onze buitenbar wat groter en toegankelijker.

Zelfmaakspeelplein

Ook het terrein zelf ondergaat een kleine metamorfose. “Onze ‘Peloeze’ zal wat ruimer zijn”, verduidelijkt Carl. “De traditionele circustent zal daar niet langer staan, maar in ruil zal onze kinderzone deels daar en deels langs het kanaal opgesteld staan. Aan het water komt ook een nieuwe kindertent van vijftien op vijf meter waar van alles zal te doen zijn. Er is een groep die circustechnieken brengt, maar je vindt er ook grime of je kunt er op minifietsjes rijden of bellen blazen. Er komt op het terrein ook een ‘zelfmaakspeelplein’, een soort avonturenpark die kinderen zelf in elkaar kunnen knutselen.” Speciaal voor de kinderen pakt Labadoux zondag om 11 uur ook voor het eerst uit met een matineeconcert. “Kapitein Winokio komt de mooiste kinderliedjes zingen”, weet Carl. “De eerste honderd kindjes krijgen als extraatje een gratis smulbox.”

Wereldfestival

De randanimatie bestaat dit jaar uit de Afrikaanse acrobatengroep Amoukanama, doedelzakspeler Dirk en het Ingelmunsterse muziekduo De Wilfrieds gaan dit keer op verschillende plaatsen op het terrein busken (straatmuzikant spelen, nvdr.). Verder werken we samen met het Wereldfestival in Izegem. Dat gaat enerzijds om een logistieke uitwisseling van materiaal, maar anderzijds ook om het uitwisselen van muzikaal talent. Zo geeft hun volksdansgroep Die Boose een dansinitiatie in de pubtent. Er komt ook een tweede mobilhomecamping. De eerste sluit vrijdag om 17 uur al, zodat het verkeer beter kan doorstromen.

Labadoux Bloeit

Tot slot is er opnieuw een kunstproject, dat dit keer Labadoux Bloeit heet. De organisatie heeft een paneel van vijftien op vijf meter gemaakt met daarop het festivallogo. “We hebben dat in stukken verdeeld en mensen van sociale kansgroepen mochten er op creatieve wijze mee aan de slag. Het resultaat is de komende weken al te zien in onder andere de bib, het rust- en gemeentehuis en het weekend zelf onder de Wantebrug. Ze zullen te koop zijn ten voordele van welzijnsschakel ’t Hertje en de actie Portret for Life.”

Het festival kan rekenen op 345 medewerkers, maar zoekt toch nog enkele helpende handen aan de bar of de inkom. Wie wil helpen, kan zich inschrijven op labadouxmedewerkers.shuttle.be/nl.

Meer info, de line-up en timing op www.labadoux.be.