Labadoux blijft maar groeien FESTIVAL VIERT JUBILEUM MET TOPAFFICHE EN GROTERE TENTEN VALENTIJN DUMOULEIN

03 mei 2018

02u39 0 Ingelmunster Labadoux blaast dertig kaarsjes uit en dat jubileum wil het gemoedelijke familiefestival gepast vieren. Niet met grootse toeters of bellen, wel met een grand-cru affiche waar dit keer wat meer toppers op prijken. Als kers op de taart vergroot de organisatie ook de capaciteit van enkele concerttenten.

Bescheidenheid is altijd al het codewoord bij Labadoux geweest en dat element zit vandaag nog altijd in het DNA van het festival verweven. Wat indertijd ontstond als een klein muziekfestivalletje bij café De Fagot is dertig jaar later uitgegroeid tot een groot evenement waar gezelligheid toch de boventoon voert.





Hoeft het dan ook te verbazen dat het nakende jubileum op 4, 5 en 6 mei dan ook eerder subtiel gevierd wordt? Op de vooropening van het festival in het JOC demonstreerde organisator Carl Windels dat alvast. Niet met grote gebaren, wel met warme woorden.





"In juni 1988 liep mijn vader René (die eerder dit jaar overleed - nvdr.) op het gemeentehuis toevallig Jean-Pierre Deven tegen het lijf. Die laatste vertelde enthousiast over zijn plannen voor de eerste Labadoux Cultuurschock. Beiden waren gebeten door muziek en daar ontstond een samenwerking die tot heel wat moois heeft geleid. Onze wegen scheidden een aantal jaar geleden met die van Jean-Pierre en dit voorjaar moesten we spijtig genoeg afscheid nemen van mijn vader, die toch dé peetvader van Labadoux was. Wat zou hij trots zijn op die dertigste verjaardag."





Spaarcenten aangesproken

Het jubileum vieren, dat gebeurt straks vooral óp het podium. "We pakken uit met een affiche die iets grootser en spectaculairder is dan andere jaren", aldus Carl Windels. "Met kleppers als The Chieftains, Ozark Henry, Afro Celt Sound System, Bart Peeters, Yevgueni en Guido Belcanto denk ik dat we in die opdracht geslaagd zijn. We hebben onze spaarcenten van de voorbije jaren aangesproken en het budget voor dit jubileum speciaal wat opgekrikt en ook de gemeente heeft naar subsidies toe een extra duit in het zakje gedaan. Een andere subtiele hint naar de 30ste editie komt er van De Wilfrieds, een lokale band die hier al veel speelde en op zondag een programma brengt waarin 30 jaar Labadoux verweven zit."





Meer ademruimte

Feesten gebeurt straks opnieuw in vier concerttenten.





"We zetten wel in op schaalvergroting en plaatsen een extra beuk in onze grootste concerttent bij, waardoor die straks 62,5 meter lang wordt", vertelt Windels. "Het moet voor wat meer capaciteit en ademruimte zorgen. Ook de Foyertent wordt vijf meter langer. Ruimte die we zullen gebruiken om er een restaurant in te plaatsen. Ook de voedselkraampjes buiten krijgen uitbreiding en worden wat multicultureler. Een andere nieuwigheid is dat we het mensen met gehoorproblemen comfortabeler willen maken. We gaan werken met een soort hoorapparaatjes die via bluetooth rechtstreeks de muziek uit de geluidsinstallatie doorsturen. Een nieuwe stap in de toegankelijkheid van ons festival."





Labadoux Lustert

Onder de Wantebrug zullen dit jaar onder de noemer Labadoux Lustert versierde lusters hangen. Het is meteen ook een knipoog naar 'luisteren' in het West-Vlaams en het vat meteen ook de kern van het project samen.





"Het is een vervolg op het kunstproject dat we drie jaar geleden in een samenwerking met enkele sociale verenigingen hebben opgestart", weet Carl. "Toen lieten we mensen uit sociale kansengroepen al eens kerkstoelen en kaders versieren die we dan voor het goede doel verkochten. Dit keer hebben mensen uit verschillende sociale kansengroepen de kans gehad om lusters creatief te versieren. Die hangen nu al uit in onder andere het JOC en het gemeentehuis en tijdens het festival zijn ze onder de Wantebrug te vinden. Daar kan iedereen er een bod op uitbrengen en zo het goede doel steunen."





Meer info: www.labadoux.be.