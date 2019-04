Laatste oud-strijder van Ingelmunster overleden VDI

02 april 2019

14u54

Bron: VDI 0 Ingelmunster Afgelopen weekend werd afscheid genomen van André Soenens, de laatste oud-strijder van de gemeente. Hij was op zondag 24 maart in rusthuis Maria Rustoord op 99-jarige leeftijd overleden.

André was oud-strijder en krijgsgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog. André trouwde nog tijdens de oorlog, in 1943, met Maria Bulckaert, die in 1987 overleed. Hij was de levensgezel van Jenny Carrein en was in de daaropvolgende decennia vaandeldrager van de Ingelmunsterse afdeling van de Nationale Strijdersbond van België. Een taak waar hij zich met veel fierheid over ontfermde, onder andere tijdens de viering rond Wapenstilstand. Hij was ook drager van meerdere eretekens. André ging later aan de slag bij de Izegemse firma Winsol, waar hij tot zijn brugpensioen actief bleef.