Kurt Windels legt opnieuw de eed af als burgemeester van ‘machtigste gemeente’ VDI

19 december 2018

16u17

Bron: VDI 0

Kurt Windels heeft woensdag voor de tweede keer de eed als burgemeester afgelegd. Dat gebeurde in Brugge bij provinciegouverneur Carl Decaluwé. Zijn partij behaalde met het kartel De Brug/Open VLD/N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst de absolute meerderheid. Dat heeft ze in grote mate te danken aan de populaire burgervader. Windels was in zijn eentje goed voor het meeste voorkeurstemmen: liefst 3.145. Daardoor kon zijn partij twee extra zitjes verzilveren en kan ze verder besturen. Het wordt de tweede ambstermijn van Kurt Windels, en hij is in zijn nopjes, getuige een post op zijn Facebookpagina. “ 't Is gebeurd. Zes jaar langer burgemeester van de machtigste gemeente van de Vlaanders. Merci dat ik deze fantastische job opnieuw mag doen”, schreef hij.