Kruispunt later dicht voor aanleg gasleiding 24 augustus 2018

02u26 0

Er zijn problemen opgedoken bij de aanleg van een nieuwe gasleiding onder het kanaal ter hoogte van de werf van de nieuwe Dorpsbrug. De eerste boorwerken verliepen goed, maar in een volgende fase ging het mis. Daarbij werd het boorgat groter gemaakt om de nieuwe leiding door te trekken, maar er traden complicaties op. Het kruispunt aan het station zal vandaag dan ook pas ten vroegste om 17 uur voor alle verkeer afgesloten zijn. Zodra de definitieve timing bekend is, maakt de gemeente dat kenbaar via zijn site en Facebook-pagina. De oude gasleiding die onderaan de oude centrumbrug hing, werd eerder al onder het kanaal geboord. Maar tijdens de funderingswerken voor de nieuwe brug raakte deze leiding beschadigd. Daarom laste de aannemer een nieuwe buis van 300 meter aan elkaar, die nu onder het kanaal moet komen.