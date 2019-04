Kruidenverkoop en cursus natuurverkenner bij De Buizerd VDI

07 april 2019

15u29

Bron: VDI 0 Ingelmunster Natuurpunt De Buizerd is van start gegaan met zijn jaarlijkse kruidenverkoop. Eind deze maand start er ook een cursus natuurverkenner.

Als koper kun je bij de kruidenverkoop kiezen uit 350 soorten, zowel vaste planten, één- en tweejarigen, pot-, perk- en terrasplanten. Die levert De Buizerd telkens in containers van anderhalve liter. Per stuk vragen ze 2,6 euro. De uiterste besteldatum is 19 april. Iedere plant is voorzien met een praktisch infolabel in verband met verzorging en gebruik. Keuzelijsten kun je aanvragen via info@debuizerd.be met de nodige uitleg qua bestellen en betaling via 0475/36.59.55. Het afhalen van de kruiden kan op zondag 28 april van 9.30 tot 12 uur in de Regenboogschool in de Jan Breydelstraat.

De cursus natuurverkenner gaat eind april van start. Je komt er alles te weten over de natuur in deze regio. Tijdens vier interactieve sessies en zes doe-excursies nemen lesgevers en gidsen je mee in de wondere wereld van de natuur in de groene zone die loopt tussen de Wantebrug in Ingelmunster en de Dam in Izegem. Wie interesse heeft, kan mailen naar info@debuizerd.be of bovenstaand telefoonnummer.