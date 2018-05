Kraan veroorzaakt gaslek 05 mei 2018

Bij graafwerken langs de Oostrozebekestraat in Ingelmunster is gisterenmiddag rond 11.30 uur een lek in een middendrukgasleiding ontstaan. Ter hoogte van garage Soenens trok een kraan de gasleiding stuk. Dat veroorzaakte meteen een indringende gasgeur en een sissend geluid. De brandweer besliste om de Oostrozebekestraat tussen de Ringlaan en de Gentstraat uit voorzorg af te sluiten. Acuut explosiegevaar was er niet. Twee werknemers van garage Soenens en een buurtbewoonster moesten even hun werk- of woonplek verlaten. Interventieploegen van infrastructuurnetbeheerder Eandis snelden ter plaatse om de gasleiding af te sluiten en te herstellen. Dat nam enkele uren in beslag. (LSI)