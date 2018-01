Kraakpand dichtgetimmerd om overlast in te dijken 19 januari 2018

Er valt niet naast te kijken: de woning naast dagbladhandel Winnetoe, langs de Kortrijksestraat, is verzegeld. De technische dienst van de gemeente timmerde gisterenmorgen houten platen voor de ramen en de voordeur, zodat er nieman meer naar binnen kan. En dat is nodig. "Het is een publiek geheim dat zich in het leegstaand pand geregeld ongewenst bezoek ophield", zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Er was overlast, zoals lawaai, vechtpartijen en vorige week zelfs nog een brandje. De krakers hadden plastiek in brand hadden gestoken om zich een beetje op te warmen, toen de parketvloer al was opgestookt. Dergelijke situaties, die ook een gevaar vormen voor de omgeving, kunnen we niet langer dulden. Vandaar de beslissing om de toegang tot het pand te verbieden en fysiek onmogelijk te maken." Windels wil naar eigen zeggen een signaal geven aan andere krakers. "Er zijn op ons grondgebied, net als in andere gemeenten, immers nog leegstaande panden die regelmatig bezoekers over de vloer krijgen. Dergelijke overlast zullen we in geen geval dulden. Iedereen moet zich aan de spelregels houden." Het is de bedoeling om de verzegeling volgende week dinsdag door de gemeenteraad te laten bekrachtigen. De eigenaar van het pand werd intussen ingelicht over de maatregel. (VDI/VHS)