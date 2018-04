Korpschef Coudenys na 17 jaar met pensioen 13 april 2018

Na 17 jaar gaat de korpschef van de politiezone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere - Helkijn, Waregem en Zwevegem) Jean-Pierre Coudenys (63) op 1 oktober 2018 met pensioen.





Coudenys werd in 2001 bij de grote hervorming van de politie de allereerste korpschef van de politiezone Mira. In 2016 kreeg hij nog een nieuw mandaat voor vijf jaar. "Maar ik had voor mezelf toen al uitgemaakt dat ik die periode niet zou uitdoen", zegt hij. "1 oktober is een symbolische datum want op die dag startte ik ook als korpschef. Ik achtte het moment rijp omdat er dit jaar ook gemeenteraadsverkiezingen zijn. De nieuwe bestuursploegen kunnen dan meteen met de nieuwe korpschef van start gaan."





Jean-Pierre Coudenys zal worden opgevolgd door Frederik Vandecasteele (42) uit Ingelmunster. Vandecasteele startte zijn loopbaan bij de aankoopdienst van de federale politie. Hij werkt momenteel als hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie (FGP) in Brugge. (LSI)