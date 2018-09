Koppel ramt auto tijdens achtervolging VLUCHTEND PAAR ÉN SLACHTOFFERS VAN AANRIJDING GEWOND LIEVEN SAMYN

03 september 2018

02u23 0 Ingelmunster Een koppel uit Avelgem is zaterdagavond langs de Rijksweg (N36) in Lendelede zwaar gecrasht na een politie-achtervolging. Het paar vluchtte in Ingelmunster bij een controle, maar knalde op de Opel Astra van Jurgen Verbeke (50) en Conchita Feys (42) uit Izegem. De aanrijders én Jurgen en Conchita raakten gewond.

Een patrouille van de politiezone Midow wilde rond 22 uur in Ingelmunster de Citroën van Thierry D. (48) en Kathy I. (50) uit Avelgem aan een controle onderwerpen. Dat was buiten de man achter het stuur gerekend, want die vluchtte weg: het begin van een achtervolging via de N50 richting Hulste en langs de N36 van Kuurne richting Izegem. "Met hoge snelheid zagen we het voertuig en meteen daarna een combi voorbij zoeven", getuigt Rik Viaene uit Lendelede, die langs de Rijksweg woont. "We dachten dat de wagen nooit de ovonde wat verderop zou halen, maar blijkbaar lukte dat toch."





Enkele honderden meters verder - nadat Citroën al tegen een eerste voertuig was gebotst waarin geen gewonden vielen, ging het grondig fout. De vluchtende Citroën knalde achteraan op de Opel Astra van Jurgen Verbeke uit Izegem, ging aan het slingeren en kwam met een harde klap rechts van de weg in de gracht terecht. Het Avelgemse koppel raakte daarbij zwaargewond.





Meteen politie erbij

Jurgen Verbeke en Conchita Feys liepen lichtere verwondingen op. Na enkele uren in het ziekenhuis mochten ze met kneuzingen naar huis. "We waren op de terugweg van familiebezoek in Outrijve (Avelgem)", vertellen ze. "We reden met 70 per uur rustig huiswaarts. We hadden niets in de gaten. Plots was er een enorme klap achteraan ons voertuig. We begonnen te tollen en kwamen pas aan de andere kant van de rijweg op de pechstrook tot stilstand. Meteen was er politie. Dat vond ik vreemd, maar dat kwam natuurlijk door de achtervolging. Blijkbaar stonden andere combi's het vluchtende voertuig ook al op te wachten. We prijzen ons gelukkig dat we slechts lichtgewond zijn geraakt. We durven er niet aan te denken wat er was gebeurd als er net een tegenligger of een fietser was gepasseerd. Het was een enorme klap. Onze hoofdsteunen zijn gewoon afgekraakt."





De amper drie jaar oude Opel Astra van Jurgen en Conchita is rijp voor de schroothoop, net als de aanrijdende Citroën. Conchita is voorlopig één week arbeidsongeschikt en moet het met krukken doen.





De Rijksweg bleef tot half twee 's nachts volledig afgesloten voor alle verkeer. Waarom het koppel wegvluchtte, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk had de automobilist te veel gedronken.