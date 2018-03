Kompaan graaf d'Udekem d'Acoz vraagt vrijspraak voor oplichting 15 maart 2018

02u42 0

Hans V., de kompaan van graaf Henri d'Udekem d'Acoz die samen met hem beschuldigd wordt van oplichting, vroeg woensdag voor het hof van beroep in Gent de vrijspraak. De graaf werd door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot zes maanden met uitstel, zijn kompaan tot een jaar waarvan de helft met uitstel. Beiden gingen in beroep. Een man uit Ingelmunster had een stuk landbouwgrond dat hij in 2007 wilde verkavelen tot bouwgrond. Daarvoor riep hij de hulp in van gerenommeerde advocaat en graaf d'Udekem d'Acoz. Het dossier rond de verkavelingsvergunning werd ondertussen in Brussel behandeld, maar in ruil voor meer dan 100.000 euro, zou de graaf helpen om de zaak te laten vooruitgaan. Ook een tweede beklaagde, Hans V., kwam daarbij tussen. De graaf schoof alle schuld in de schoenen van V., die nu richting de graaf wees. "Het parket zegt dat de tussenkomst van de graaf essentieel was voor de geloofwaardigheid om het koppel op te lichten. Maar er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt geld heeft gekregen of gevraagd", aldus de advocaat van V. Ook het onderzoek is volgens de advocaat slecht gevoerd. Uitspraak op 28 maart. (DJG)