Knip in twee straten na protest Rodenbachwijk

Valentijn Dumoulein

23 januari 2019

14u49

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Na protest van inwoners van de Rodenbachwijk en de omliggende straten heeft de gemeente het ruimtelijk structuurplan voor de zone tussen de Ringlaan en Bruggestraat aangepast.

Op termijn komt er een nieuwe woonzone, maar de bewoners van de nu nog doodlopende Robert Bultynckstraat vreesden een doortrekking en dus een verkeerstoename in hun rustige wijk. De gemeente gaat nu een knip op twee andere cruciale punten voorzien om dat te vermijden.

Buurtbewoners hadden reeds een petitie met 150 handtekeningen verzameld en tijdens het openbaar onderzoek kwamen 65 bezwaarschriften binnen. “In ons definitief plan ontsluit de nieuwe woontwikkeling zich voortaan via een nieuwe weg die uitgeeft op de Bruggestraat”, legt burgemeester Kurt Windels (De Brug) uit. “Langs deze nieuwe ontsluitingsweg liggen bestaande woningen en komen er nieuwe bij. Via de Meulebekestraat voorzien we ook doorsteken voor fietsers en voetgangers naar de nieuwe woonzone. Zo komt dit plan tegemoet aan de vragen van de Rodenbachwijk.”

De gemeente voorziet daarbij een knip in de Rodenbachstraat en in de Robert Bultynckstraat.

Groenzone

Een tweede struikelblok voor de buurt is het mogelijk verdwijnen van een groenzone vlakbij. Die scheidt hen nu nog van de nieuwe woonzone. “De concrete invulling en locatie van de groeninplanting bepaalt de projectontwikkelaar, maar wij gaan ons wel engageren om te streven naar een evenwichtige verdeling tussen het oude en nieuwe gedeelte van de wijk”, aldus de burgemeester.

Kersvers gemeenteraadslid Evy Becquart (De Brug) woont in de Rodenbachstraat en vroeg nog of het mogelijk was een bufferzone te voorzien zodat het doorgaand verkeer van de nieuwe wijk niet te zien zou zijn voor bewoners van de oude wijk en of er rekening kan worden gehouden met vertragende maatregelen in die zone.

Oppositieraadslid Enigo Vandendriessche (Sp.a +) drong dan weer aan om de vraag van de wijk om er ook een volwaardig speelpleintje te voorzien waar te maken.