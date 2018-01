Kippenslachterij moet omwonenden 15.000 euro schadevergoeding betalen 02u39 0 Ingelmunster Kippenslachterij Almanaar moet de omwonenden 15.000 euro schadevergoeding betalen omdat het bedrijf de milieuregels met de voeten trad. In totaal moet de slachterij zo'n 50.000 euro ophoesten. Een voorlopige sluiting was volgens de rechter niet nodig.

In 2012 namen de drie huidige bestuurders van kippenslachterij Almanaar het familiebedrijf Carron over. Volgens omwonenden begon toen de overlast. Het bedrijf slachtte vijf keer meer kippen dan toegelaten, en de geur van rottende kadavers en dode kippen was ondraaglijk. Die situatie sleepte aan tot halfweg vorig jaar. Toen legde de milieu-inspectie het bedrijf extra maatregelen op. "Als de slachterij zich aan 4.000 kippen per dag houdt én het proper houdt, is de overlast draagbaar", reageerde een echtpaar dat aan de overkant van de straat woont. "Daarvoor was het onleefbaar. In de tuin zitten, was onmogelijk."





De huidige bestuurders, uit Kortrijk, Harelbeke en Anderlecht, gaven toe dat het bedrijf de toegelaten capaciteit met de voeten trad, maar volgens hen was dat nodig om rendabel te blijven. Ze dienden een aanvraag in om 22.800 kippen per dag te mogen slachten in plaats van 4.000. Het bedrijf vroeg ook toelating om uit te breiden, zodat de aanvoer van kippen en het ophalen van afval voortaan op een overdekte plaats konden gebeuren. Een verdeeld schepencollege besliste eind vorig jaar om geen advies uit te brengen over die aanvraag. In de praktijk is dat een positief advies, maar het is de deputatie van de provincie die dan de knoop moet doorhakken. Ondertussen houdt de slachterij zich wél aan de regels en investeerde het bedrijf al 800.000 euro.





Illegale omzet

De rechter heeft de slachterij en haar bestuurders in totaal 21.000 euro boete gegeven. Daarbovenop verklaarde de rechter 13.400 euro illegale omzet verbeurd. Aan de gedupeerde omwonenden moet de slachterij 15.000 euro schadevergoeding betalen. (LSI)