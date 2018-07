Kindjes krijgen BV's als peter en meter VRIENDEN ORGANISEREN BENEFIET VOOR ZWAAR GETROFFEN GEZIN VALENTIJN DUMOULEIN

19 juli 2018

02u26 0 Ingelmunster Het noodlot sloeg de voorbije jaren genadeloos toe bij de familie Tytgat uit de Weststraat. Drie van de vijf kinderen van het gezin kampen met fysieke of psychische problemen en vader Gino ontwikkelde hartproblemen. Twee vrienden willen hen nu een hart onder de riem steken en organiseren in september een tweedaags benefiet.

De medische problemen stapelden zich bij de familie Tytgat in de loop der jaren op. Yaron (11) heeft een licht mentale en motorische beperking nadat hij bij zijn geboorte getroffen werd door enkele tromboses. Sindsdien kampt hij met 'spastische quadriplegie', een aandoening die spierstijfheid veroorzaakt. "Het is de meest ernstige vorm van hersenverlamming", vertelt mama Nathalie. "In de praktijk kan Yaron niet zelfstandig wandelen en hij moet zich behelpen met een rolstoel of braces."





Zusje Yarah (7) heeft het syndroom van Down en kampt daarbovenop met hartproblemen. "Toen ze vijf maanden oud was moest ze al een eerste openhartoperatie ondergaan", vult papa Gino aan. "Die is redelijk goed gelukt, maar er was toch nog een minimale lekkage in de linkerhartklap. Die is door de jaren heen toch meegegroeid, waardoor ze op termijn weer een nieuwe openhartoperatie zal moeten ondergaan. Al stellen dokters die zo lang mogelijk uit nu ze nog groeit."





Eetstoornis

Oudste broer Yarmo (12) kampt sinds zijn achtste met depressies en heeft daardoor ook anorexia ontwikkeld. "Hij volgde danslessen en lette daardoor zwaar op zijn voeding, maar is uiteindelijk zwaar gepest geweest en ontwikkelde een eetstoornis", gaat Nathalie verder. "Hij ligt momenteel in het ziekenhuis. Gino sukkelt door al die problemen met zijn hart. Hij is voor 66 procent invalide en mag niet meer werken. Ik doe wat ik kan en zorg als huisvrouw voor iedereen, maar het spreekt voor zich dat het moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen."





Om het gezin - waar ook nog broertje Yaric (6) deel van uitmaakt - een hart onder de riem te steken organiseren David Galle en Jurne Verstraete uit Izegem dit najaar een benefiet in zaal Valentino. "Vlaamse artiesten als Filip D'Haeze, Mario Franco, Eveline Cannoot en Trisha komen er niet alleen optreden, maar nemen ook symbolisch het peter- en meterschap van de kinderen op zich", vertelt David. "Verder komen ook Steve Tielens, Garry Hagger en Frank Valentino langs. Ik kwam toevallig met het gezin in contact omdat ze een huishoudtoestel van mij kochten. Zo leerde ik van hun situatie. Aangezien ik en Jurne wel wat ervaring met evenementen hebben, besloten we een benefiet op poten te zetten. We kunnen die mensen niet aan hun lot overlaten."





De benefiet vindt op zaterdag 15 en zondag 16 september plaats in zaal Valentino langs de Meensesteenweg 122 in Izegem. De deuren openen telkens om 11 uur, de show start om13 uur. Tickets kosten 15 euro in vvk en 20 euro add. Met maaltijd kost dat 35 euro. Meer info op 0479/25.33.00 of de FB-pagina Benefiet Tytgat Kids.