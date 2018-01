KFC Mandel United speelt ten vroegste in seizoen 2019-2020 in Izegem 02u38 0 Ingelmunster De A-ploeg van fusievoetbalclub Mandel United speelt ook volgend seizoen nog in Ingelmunster en zal pas eind 2019 verhuizen naar Izegem. De jeugd van de club zal wel al gebruik kunnen maken van het nieuwe stadion in Izegem. Intussen laat Ingelmunster weten dat ze een nieuwe eigen voetbalploeg wil oprichten.

Oorspronkelijk was aangekondigd dat de eerste ploeg van de club - een fusie tussen KFC Izegem en OMS Ingelmunster - vanaf volgend seizoen het nieuwe stadion van Izegem zou gebruiken als uitvalsbasis, maar daar werd onder druk van Ingelmunster op teruggekomen. "Ingelmunster verbood Mandel United om nog langer met jeugdploegen in Ingelmunster te trainen en te spelen als de A-ploeg naar Izegem zou verhuizen", duidt Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Deze strakke opstelling van de gemeente noopte Mandel United om met de A-ploeg nog een jaar langer in Ingelmunster te blijven. In Izegem zijn namelijk niet genoeg speelminuten vrij om zowel de A-ploeg als de jeugd te accommoderen. In afwachting van een structurele oplossing voor dat capaciteitsprobleem stellen we de verhuis een jaar uit."





Nieuwe voetbalploeg?

Aan Ingelmunsterse kant is burgemeester Kurt Windels (De Brug) inmiddels op zoek naar een nieuwe eerste ploeg. "Ingelmunster is een gemeente met een rijke voetbalgeschiedenis en we hebben recht op een eerste elftal. Het lijkt me logisch dat we ons stadion niet leeg zullen laten staan na het vertrek van Mandel United. Er zijn trouwens al een aantal mensen die zin hebben om met een nieuwe voetbalploeg te starten. In dat opzicht kan het geen kwaad dat we nu wat tijd hebben om daarover verder na denken. Anderzijds zal ook veel afhangen van de beleidsploeg die volgend jaar aantreedt."





Binnenkort wordt de schriftelijke garantie dat Mandel United vanaf het seizoen '19-'20 in Izegem speelt ondertekend. Een belangrijke opsteker voor Izegem, want de stad investeerde ruim vijf miljoen in een kunstgrasveld en een nieuwe tribune. Die investering zal dus niet voor niets geweest zijn. De officiële opening van het vernieuwde stadion staat gepland voor september 2018. Er staat onder andere een galamatch op het programma. (SVR)