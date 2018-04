Kasteelpark opent poorten voor loopwedstrijd 20 april 2018

Het kasteelpark van Ingelmunster is normaal gezien gesloten voor het grote publiek, maar nu zondag 22 april kunnen wandelaars en lopers er uitzonderlijk terecht tijdens de Kasteelbierloop. "Het domein opent nog eens de poorten voor dit recreatieve loopevenement", vertelt organisator en oud-burgemeester Jean-Pierre Declercq. "Wie twee rondjes van telkens 1,2 kilometer loopt, krijgt na afloop het aantal gelopen rondjes in Kasteelbier, met een maximum van vier flesjes per persoon. Jongeren onder de 16 jaar krijgen een natura-pakket. Het is de ideale gelegenheid om de pracht van het park al wandelend of lopend nog eens te ontdekken." De opbrengst gaat naar het deelnamegeld van de TRI Riders aan de 1.000 Km van Kom op tegen Kanker. Dat team bestaat uit Christophe Pareit, Stefaan De Clercq en Bram Deruyck, die 15.000 euro willen inzamelen. Inschrijven kan enkel nog de dag zelf vanaf 13 uur. Lopen kan tot 19 uur. Meer info: https://kasteelbierloop.weebly.com.





(VDI)