K’s Choice en Wannes Cappelle op Labadoux VDI

13 december 2018

17u22

Bron: VDI 4

De volgende editie het Labadoux-festival gaat volgend jaar op 3, 4 en 5 mei door. De organisatie maakt meteen ook de eerste namen bekend. “We zijn zeer blij dat we K’s Choice hebben kunnen strikken”, vertelt organisator Carl Windels. “De band passeert hier met zijn verjaardagstournee, want ze bliezen onlangs 25 kaarsjes uit. Verder hebben we ook Wannes Cappelle te gast. Dit keer niet met Het Zesde Metaal, maar wel met broeder Dieleman. Het West-Vlaams van Wannes en het Zeeuws van Dieleman zou tot een mooie combinatie moeten leiden. Ze brengen samen een reeks kwetsbare luisterliederen en brengen cellist Frans Grapperhaus mee. Ook meisjeskoor Scala is van de partij. Zij brengen een programma over meisjesnamen. We verwelkomen ook de Italiaanse folkband The Sidh, die een hedendaagse variant op klassieke folk brengt. Tot slot is er de Among the Saints, een Belgische band die elke zaal of tent met zijn enthousiasme volledig op z’n kop zet.



