Jongeman (26) riskeert jaar cel voor kinderporno 27 april 2018

02u53 0 Ingelmunster Een 26-jarige jongeman uit Ingelmunster riskeert een gevangenisstraf van één jaar voor het bezitten en verspreiden van kinderporno.

De politie vond op de laptop van N. M. honderden foto's van kinderen jonger dan tien en vijf jaar die seksuele handelingen deden met volwassenen. Er werden ook nog meer dan duizend gewiste filmpjes gevonden waarop kinderporno te zien was.





Openbaar

De jongeman stelde de filmpjes ook op zijn laptop openbaar zodat anderen die zaken van bij hem konden downloaden. De jongeman gaf toe dat hij al zo'n twee jaar naar kinderporno zocht, maar dat nu niet meer doet.





"Ik kijk naar alle soorten porno", zei hij. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 3.600 euro. De zaak werd in verderzetting gezet op 25 juni om na te gaan of hij in aanmerking komt om probatievoorwaarden na te leven. Daarvoor moet N. M. eerst langs bij een justitie-assistent.





(AHK)