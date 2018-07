Jeugdschepen is speelpleinanimator voor een dag 24 juli 2018

02u43 0 Ingelmunster Jeugdschepen Enigo Vandendriessche (sp.a) verruilde zijn schepensjerp gisteren even voor zijn ravotoutfit.

De Ingelmunsterse speelpleinwerking 'Jadadde' nam op 2 juli haar intrek in de nieuwe jeugdlokalen op het sportpark en hij wou maar al te graag weten hoe alles er verloopt. Daarom werkte hij een dagje mee als animator. "Door een dag mee te draaien met dit fantastische team animatoren ervaar ik zelf wat deze nieuwe lokalen voor hen betekenen. De kinderen kunnen de nieuwe locatie, met veel plaats om kampen te bouwen, alvast smaken. Tot nu toe noteerden we een stuk meer inschrijvingen dan in de eerste drie weken vorig jaar", aldus Vandendriessche. De officiële opening van de jeugdlokalen is gepland op zaterdag 15 september. (CDR)