Jeugdraad wil opnieuw debat over verbod op fuiven in Cultuurfabriek 24 maart 2018

02u52 0

De jeugdraad legt zich er niet bij neer dat er niet mag gefuifd worden in de Cultuurfabriek, terwijl er daar in het reglement nochtans geen sprake van is. Jeugdraadvoorzitter Tom Callewaert is van plan een verzoekschrift in te dienen op de gemeenteraad van mei. "Twee aanvragen van jeugdverenigingen voor het gebruik van de Cultuurfabriek werden geweigerd door het gemeentebestuur. Telkens met het argument dat fuiven daar niet worden toegelaten, maar bij het opstellen van het gebruiksreglement was daar nochtans geen sprake van." Burgemeester Kurt Windels (De Brug) liet in februari al weten dat de uitzondering het gevolg is van een afspraak met de kerkfabriek bij de aankoop van de zaal in 2014. "Er zijn met Don Bosco, de evenementenhal en de grote tent van Labadoux meer dan genoeg alternieve locaties voor fuiven", aldus Windels. (SVR)