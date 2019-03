Is Armando straks de duurste duif ter wereld? Nu al bod van 400.000 euro voor duif van West-Vlaming Valentijn Dumoulein

08 maart 2019

09u53

Bron: Valentijn Dumoulein 5 Ingelmunster De kans is groot dat de duurste duif ter wereld straks uit Ingelmunster komt. Topkweker Joël Verschoot (63) organiseert nog tot 17 maart een online veiling met prijsduif Armando als absolute uitschieter. Het hoogste bod bedraagt momenteel 400.000 euro en met nog negen dagen te gaan, belooft dat bedrag nog flink op te lopen.

Joël en zoon Dieter verkopen Armando en 177 andere van hun andere duiven op duivenveilingsite pipa.be. Het hoogste bod bedraagt vierhonderdduizend euro. De duif wordt aangeprezen als de ‘beste fondduif aller tijden’ en heeft dan ook al heel wat prijzen op zijn palmares. “Zulke kleppers worden zelden of nooit openbaar verkocht”, lezen we op veilingsite pipa.be. “Je kon zo met de natte vinger aanvoelen dat hier mogelijk een record kon sneuvelen. Het is niet meer de vraag: wordt Armando de duurste duif aller tijden? Maar eerder: hoe hoog gaat hij eindigen? Want het record van duurste internetduif aller tijden heeft hij met een bod van 400.000 euro al te pakken. Het vorige record stond op 376.000 euro.

Vorig jaar kwam een andere Belg nog met zijn topduiven in het nieuws. Dentergemnaar Gaby Vandenabeele verkocht toen zijn hele duivenstal en dat bracht een recordbedrag van 6,5 miljoen euro op.