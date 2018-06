Inzamelactie voor kansarmen 12 juni 2018

Vrijwilligersorganisatie 4You organiseert op zondag 17 juni tussen 9 en 12 uur een inzamelactie voor kansarmen. Die inzamelactie vindt plaats tijdens een tweedehandsbeurs in het JOC in de Bollewerpstraat in Ingelmunster. De vrijwilligers vragen droog en bewaarbaar voedsel mee te brengen, van blikvoeding, pasta en rijst tot bloem, suiker en koeken.





4You zet zich in voor 25 gezinnen in Ingelmunster, Meulebeke en Izegem. (VDI)