Inspiratieavond rond milieu en natuur bij sp.a 20 maart 2018

Sp.a organiseerde onlangs een enquête met de vraag wat Ingelmunsternaren graag anders zouden zien in hun gemeente. Daaruit blijkt er heel wat bezorgdheid omtrent milieu en natuur.





Om daaraan tegemoet te komen organiseert de sp.a op woensdag 21 maart in de Brasserie in de Bollewerpstraat een inspiratieavond rond natuur in Ingelmunster. Om 19.30 uur nodigen ze iedereen uit die streeft naar meer natuur in de gemeente. Deskundige Bert De Somviele van Bos+ komt langs, net als natuurdeskundige Peter Bossu van de sp.a-studiedienst. Natuurpunt Koepel vaardigt zijn voorzitter Kristina Naeyaert af en ook Natuurpunt De Buizerd tekent present.





Inschrijven kan door te mailen naar enigo.vandendriessche@s-p-a.be. (VDI)