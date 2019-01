Ingelmunsterse weverij Deltacron neemt naam en weefgetouwen failliet Van Maele over

Valentijn Dumoulein

15 januari 2019

12u35

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Weverij Van Maele uit Tielt, die vorig jaar failliet ging, blijft dan toch een beetje verder leven. De familiale weverij Deltacron uit Ingelmunster heeft de naam opgekocht en wil de productie van de artikelen van Van Maele verder zetten. Het bedrijf neemt ook 3 van de 27 personeelsleden over die na het faillissement op straat stonden.

Weverij Van Maele in de Bedevaartstraat moest vorig jaar de boeken toedoen nadat het al enkele jaren in slechte papieren zat. De bedrijfsgebouwen werden al in 2012 verkocht aan projectontwikkelaar Dumobil, dat er graag een nieuwe verkaveling wil bouwen. Omdat de overdracht op zich bleef wachten, kwam een deurwaarder op 8 oktober de gebouwen verzegelen, waardoor alle 27 personeelsleden plots op straat stonden. Het faillissement volgde enkele dagen later.

Weefgetouwen

Even zag het er naar uit dat de 112 jaar oude geschiedenis van weverij Van Maele zou verdwijnen, maar de Ingelmunsterse weverij Deltacron wil die nu verder zetten. “We doen dit omdat ze nauw aansluit bij ons eigen verhaal”, legt Rudy Delchambre van Deltacron uit. “We hebben tien armuurweefgetouwen met 24 schachten overgekocht, net als de archieven en de naam ‘Van Maele’ . Dankzij deze extra weefgetouwen kunnen we complexere armuurdessins en ook muurbekleding produceren. Er is ook een garenbank bestaande uit verfijnde linnen garens, papier, raffia en bouclés beschikbaar. Daarnaast hebben we ook drie ex-werknemers van Van Maele aangeworven.”

Deltracon, te vinden op bedrijventerrein Zandberg in de Industrielaan, maakt hoogwaardige linnen stoffen. Het startte de productie van linnen voile-, gordijn- en meubelstoffen in 1990. In 2009 nam Deltracon al een Belgische passementeriefabriek over en noemde deze ‘Flanders Trimmings’. Voor de naam Van Maele volgt een gelijkaardig proces. “We gaan de artikelen van Van Maele weer produceren en we kijken uit naar de toekomst gezien we nu een nog ruimer gamma van interieurstoffen kunnen aanbieden”, besluit Delchambre.