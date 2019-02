Ingelmunster krijgt zeventien nieuwe appartementen in centrum VDI

04 februari 2019

13u19

Ingelmunster ABS Bouwteam start dit jaar nog met de bouw van zeventien appartementen op de hoek van de West- en Doelstraat in Ingelmunster. Het complex krijgt de naam O'Lys.

Op die locatie stonden vroeger de slagerij van Freddy Delaere en de oude belastingskantoren. In de vorige eeuw stond er ook een klooster van de Paters Lazaristen, dat later door de Paters van de Heilige Geest nog als missie-college werd gebruikt. “We bouwen er zeventien ruime appartementen, gaande van 67,80 tot 130,7 vierkante meter”, vertelt Lien Depoot van ABS Bouwteam. “Op het terrein zijn ook twee garages, achttien parkeerplaatsen en voldoende fietsenstallingen gepland.” Het complex krijgt de naam O’Lys, een samensmelting van de twee namen van de kinderen van de grondeigenaar. Met het ontwerp klaar en de bouwvergunning op zak is ABS Bouwteam nu klaar voor de verkoop en bouw van het complex. De werken starten met wat geluk in de zomer. Wie interesse heeft, vindt meer info op www.absprojecten.be. Contact opnemen kan via lien.depoot@absbouwteam.be en op 0498/59.34.26.