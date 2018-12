Ingelmunster krijgt opnieuw voetbalploeg VDI

07 december 2018

18u07 0

Er komt met SV Ingelmunster vanaf het seizoen 2019-2020 een nieuwe voetbalploeg in Ingelmunster. De vorige ploeg, OMS Ingelmunster, fuseerde in 2017 met KFC Izegem tot KFC Mandel United. Die ploeg gaat vanaf volgend seizoen in het nieuwe stadion van Izegem – de Skyline Arena – spelen. Het zag er even naar uit dat er geen voetbal in Ingelmunster meer zijn, maar kort na het fusienieuws maakt Francis Vandeputte al bekend dat er plannen voor een nieuwe ploeg waren. Die zijn nu concreet. De ploeg en gemeente geven op 20 december meer tekst en uitleg. Het nieuws is alvast positief voor de voetballende jeugd die in eigen gemeente straks terug een alternatief heeft. SV Ingelmunster zal in vierde provinciale spelen.