Ingelmunster is een FairTradeGemeente VDI

02 januari 2019

15u59

Bron: VDI 0

Ingelmunster heeft de titel van FairTradeGemeente gekregen. Dat betekent dat het gemeentebestuur, maar ook de scholen ,verenigingen, bedrijven, horecazaken en winkels zich engageren om producten van eerlijke handel aan te bieden en te promoten. Ook lokale duurzame productie hoort daar bij.

Om de titel binnen te halen werd een trekkersgroep opgericht. Deze groep geëngageerde inwoners zette zich in om partners te zoeken. Op de jaarlijkse braderie in september is de (h)eerlijke stand van de trekkersgroep ondertussen een vaste waarde geworden. Ook het bestuur koos voor eerlijke producten. De aangekochte koffie en fruitsap hebben een fairtradelabel. Op vlak van duurzame productie legde Ingelmunster volkstuintjes in de Beukendreef aan.