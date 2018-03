Infovergadering toekomst brouwerijsite 07 maart 2018

Nu de oude brouwerij van Van Honsebrouck in het centrum van de gemeente volledig afgebroken is, kan het terrein opnieuw bebouwd worden. Op maandag 12 maart is er een info- en inspraakvergadering over het zogenaamde brownfieldconvenant van de brouwerijsite. Zo'n convenant houdt in dat de projectontwikkelaar zich engageert om een verlaten bedrijventerrein te herontwikkelen. In dit geval komt er in de toekomst een residentiële woonbuurt met ondersteunende functies. Iedereen is vanaf 19 uur welkom in het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3 om alles over de toekomstplannen te weten komen.





(VDI)