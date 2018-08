Infovergadering over plan voor Ringlaan-Bruggestraat 29 augustus 2018

Over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ringlaan-Bruggestraat houdt de gemeente op 6 september een infovergadering.





De gemeenteraad stelde recent het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ringlaan-Bruggestraat voorlopig vast. Dat plan bepaalt de toekomstige bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de zone tussen de Ringlaan, Meulebekestraat en Bruggestraat. Tot en met 18 september loopt over dit plan een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan je de documenten inkijken bij de dienst Grondgebied tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via www.ingelmunster.be. Op 6 september om 19.30 uur organiseert de gemeente een informatievergadering in het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3. (VDI)