Imkervereniging blaast 175 kaarsjes uit Valentijn Dumoulein

03 december 2018

14u53 0

Imkervereniging De Kasteelbie bestaat liefst 175 jaar en dat opmerkelijk jubileum werd onlangs uitgebreid gevierd aan het kasteel van Ingelmunster. De jaarlijkse provinciale imkersdag vond voor de gelegenheid ook in Ingelmunster plaats. Een honderdtal imkers uit de hele provincie zakt e af voor het hoogtepunt van het jubileumjaar. Er waren een viertal imkerworkshops en er was een academische zitting in het gemeentehuis.

