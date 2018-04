Ieder zijn moestuintje aan oude pastorie 30 april 2018

De tuin van de oude pastorie in Ingelmunster is omgetoverd tot een gigantische moestuin in de vorm van een reeks volkstuintjes. Die hebben de naam Dreventuintjes gekregen door de nabijheid van de autovrije Beukendreef, die ook de toegangsweg is. De tuintjes kwamen er indertijd op voorstel van sp.a, die coalitiepartner De Brug kon overtuigen om ermee van start te gaan. "Ze vormen het sluitstuk in onze campagne om fairtradegemeente te worden", vertelt eerste schepen Enigo Vandendriessche (sp.a). "Het gaat om dertien grotere tuinen van 50 vierkante meter en vier kleinere tuintjes. Daarnaast zijn er ook moestuinbakken te huur, net als hokjes om materiaal in weg te stoppen. Er is nog één perceeltje beschikbaar." De gebruikers reageren positief. "Mijn man Zoran en ik hebben thuis niet veel groen en hier kunnen we ons ten volle uitleven", vertelt Clara Matvij. (VDI)