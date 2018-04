Hoogste bod op Aviflora: 4000 euro OPENBARE VERKOOP FAILLIET FAMILIEPARK GEEN SUCCES CHARLOTTE DEGEZELLE

06 april 2018

02u43 0 Ingelmunster Vooral veel nieuwsgierigen op de openbare verkoop van het failliete familiepark Aviflora. In het Izegemse café 't Elfde Gebod daagde amper één kooplustige op: Dirk Aelvoet, die op elk van de vier kopen 1.000 euro uitbracht.

Drie jaar nadat Aviflora failliet verklaard werd, stond gisteren de openbare verkoop van de gronden en gebouwen op de agenda. In september 2015 ging de inboedel al onder de hamer, en een eerste poging om de site te verkopen werd uitgesteld na klachten over bodemverontreiniging.





Het Izegemse café 't Elfde Gebod liep vlot vol, maar dan vooral met nieuwsgierigen. Amper één iemand bood effectief op de vier kopen, waarin het park opgedeeld is. Ingelmunsternaar Dirk Aelvoet, in een vorig leven directeur van beschutte werkplaats Mariasteen in Gits, bood 1.000 euro op elke koop. 4.000 euro in totaal dus voor een site van net geen 25.000 m², waarvan zo'n 1.200 m² in woongebied met landelijk karakter ligt en de rest in gebied voor dagrecreatie. "Het is geen ideale situatie", reageert hij.





Voorkooprecht

"Eerst en vooral is er een voorkooprecht op drie kopen." Dit door Linda Vanooteghem,dochter van de stichter van Aviflora die vlakbij woont. "Daarnaast moet je direct een waarborg van 188.263 euro neertellen aan OVAM om het terrein te saneren. Uit liefde voor de site heb ik toch een bod uitgebracht. Er kan en moet hier een mooi project neergepoot worden."





Verder laat Aelvoet niet in z'n kaarten kijken. De komende 15 dagen kan er een hoger bod uitgebracht worden en kan Vanooteghem haar voorkooprecht uitoefenen. Of ze dit zal doen, is onduidelijk. "Ik wil liever niet reageren. Ik heb nood aan rust", liet zij optekenen.





Het ziet er dus naar uit dat er een tweede zitdag komt op 17 mei om 13.30 uur in 't Elfde Gebod.





Om je dood te wenen

Ook Marnick Goossens, die Aviflora 15 jaar met hart en ziel uitbaatte tot het faillissement, vindt dat de site meer verdient. Hij kon zelf niet aanwezig zijn op de openbare verkoop doordat hij voor z'n job in het buitenland verblijft. Maar hij werd telefonisch gebrieft door zijn zus. "Het geboden bedrag van 4.000 euro is om je dood te wenen. Dat is echt niets", reageert hij "Ik was er graag bij geweest want de verkoop van de gronden is voor mij een deeltje van het rouwproces Ik heb dit alles nodig om het te kunnen plaatsen. Ik ga ook nog maandelijks eens kijken naar het park. Ik moet het einde leren aanvaarden en naar de toekomst kijken, maar Aviflora verliezen is als iemand dierbaar verliezen. Ik hoop er op de tweede zitdag wel bij te zijn. Het zou mooi zijn moest de site een nieuwe invulling krijgen waar mensen zich goed voelen, waar kinderen kunnen spelen en senioren kunnen genieten."