Historische kasteelmuur in ere hersteld 16 mei 2018

Ingelmunster De muur rond het kasteel van Ingelmunster is helemaal gerestaureerd.

In oktober vorig jaar begon de NV Monument Vandekerckhove met de stevige klus, nadat gemeente en kasteelheer in onderling overleg een beheersplan hadden opgemaakt. De muur stamt uit de 18de eeuw en was grotendeels in verval geraakt na de heraanleg van het Marktplein.





"Deze werken zijn het sluitstuk van de dorpskernvernieuwing in het centrum", weet erfgoedschepen Rob Kindt (De Brug).





75.000 euro

"Vanaf de Stationsstraat tot aan de centrumparking verdwenen de vervanghekken en kwam er een gemetste muur bij. Leerlingen van het VTI hielpen bij die klus. Monument reconstrueerde de 154 meter lange muur, goed voor maar liefst 201 meter kubieke meter metselwerk. Daarnaast werd nog eens 53 lopende meter bestaande muur gerestaureerd, net als twee toegangspoorten. Het belangrijkste is dat er vanop het Marktplein nog steeds een mooi zicht op het kasteel is. Er werd bovendien een oude grafsteen, die we in de kerk vonden, in verwerkt." De gemeente betaalt 75.000 euro, iets minder dan vijftien procent van de kosten. De hoofdmoot is gesubsideerd en ook de kasteelheer neemt een deel van de kosten voor zijn rekening.





(VDI)