Herwaardering Meusbroekbeek en omgeving op komst VDI

23 januari 2019

15u44

Bron: VDI 0 Ingelmunster Oppositiepartij Sp.a+ polste op de gemeenteraad naar een stand van zaken in het dossier rond de herwaardering van de Meusbroekbeek.

“Gezien er op sommige locaties al werken begonnen zijn, hadden wij graag een laatste stand van zaken vernomen”, aldus raadslid Dries Couckuyt. “Dit project voorziet de vervanging van een ‘gemengd’ waterstelsels door een ‘gescheiden’ waterstelsel en ook een nieuwe omgevingsaanleg voor de betrokken straten en plaatsen. Die omvatten onder andere de Jan Breydelstraat, het Acaciaplein en de Meulebekestraat. We vernamen dat er voorbereidende nutswerken bezig zijn, maar dat er nog geen effectieve startdatum is. Blijkbaar zijn er ondertussen werken in de Jan Breydelstraat gestart, dus we willen weten waar dit project momenteel staat.”

Schepen Jan Rosseel deelde mee dat de werken reeds aanbesteed, maar nog niet gegund zijn. Als dat zo is en Aquafin kan als aanbestedende overheid het bevel tot aanvang geven, dan kunnen we de uitvoeringsdatum met de aannemer bespreken. Eenmaal de data beschikbaar zijn, gaan we die zo vlug mogelijk communiceren. Eerst beginnen er werken aan de parking van het sportcentrum, daarna in de Jan Breydelstraat en aan het Acaciaplein, dan in de Schoolstraat tot aan de garageweg, daarna het tweede deel van de Schoolstraat, gevolgd door werken op het kruispunt Meulebekestraat en Bruggestraat en in de Meulebekestraat zelf.