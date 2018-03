Heraanleg Oostrozebekestraat hervat in april 09 maart 2018

02u33 0

De heraanleg van de Oostrozebekestraat gaat vanaf 16 april opnieuw van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer begint er met het tweede deel van de werken, nadat die een hele poos stil lagen. Aan beide zijden van de weg legt de aannemer een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ook de oude nutsleidingen verdwijnen. Vanaf dan geldt opnieuw de omleiding via de Ring en de Gentstraat. De werken gebeuren in vijf fases, te beginnen aan de noordzijde, dan de zuidzijde en uiteindelijk aan de rotonde van de N50. Het einde van de vierde fase is tegen december 2019. De werken aan de rotonde duren dan nog eens 90 werkdagen. (VDI)